Usain Bolt positiv auf Corona getestet

Am Montagabend bestätigte das jamaikanische Gesundheitsministerium das Testergebnis des Weltrekordhalters über 100 und 200 Meter.

Zuvor hatte Bolt ein Video auf Twitter gepostet (siehe unten), in dem er schilderte, dass er sich in Selbstquarantäne begeben habe. „Ich habe am Samstag einen Test gemacht“, sagte Bolt, der aus den sozialen Medien erfahren habe, dass er positiv sei. „Ich warte jetzt auf die Bestätigung und darauf, wie ich mich weiter verhalten soll.“ Die Bestätigung erfolgte einen Tag später von Gesundheitsminister Christopher Tufton. Die Behörde hat bereits mit dem Contact-Tracing begonnen.

Noch am Freitag war Bolt bei einer Überraschungs-Geburtstagsparty zu seinen Ehren gewesen. Anwesend sollen laut diversen Medienberichten auch die Fußball-Stars Leon Baily (Leverkusen) und Raheem Sterling (Manchester City) gewesen sein.

In Jamaika gab es bisher insgesamt 1612 bestätigte Covidinfizierte sowie 16 Todesfälle. Versammlungen von 20 oder mehr Personen sind nicht erlaubt.

