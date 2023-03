Um ein Ticket für "Klein-Olympia"

GUADALAJARA. Bei den Olympischen Sommerspielen ist Karate nach seiner Premiere in Tokio gleich wieder aus dem Programm gekickt worden, dennoch hofft Bettina Plank, heuer im Zeichen der fünf Ringe kämpfen zu können – nämlich bei den Europaspielen Ende Juni in Krakau.

Die Wahl-Linzerin wäre in Polen zwar Titelverteidigerin, ist aber als Europaranglisten-Fünfte derzeit noch nicht qualifiziert. Erkämpft die 31-Jährige morgen bei den Europameisterschaften in Guadalajara (Esp) eine Medaille, hat sie einen Quotenplatz sicher. "Jetzt muss ich das, was ich im Training gezeigt habe, nur noch auf die Matte bringen", sagte die Olympia-Dritte von Tokio.

