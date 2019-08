Tennis: Medwedew gewann Masters-Turnier in Cincinnati

Der als Nummer neun gesetzte Russe besiegte am Sonntag (Ortszeit) im Finale den Belgier David Goffin mit 7:6(3),6:4. Damit wird sich Medwedew in der Tennis-Weltrangliste auf die fünfte Position hinter den Österreicher Dominic Thiem verbessern.

