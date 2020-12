Steelsharks schwimmen 2021 eine Liga tiefer

Die AFL, die höchste heimische American-Football-Liga, wird kommende Saison ohne die Atrium Steelsharks Traun über die Bühne gehen. Der Antrag der Oberösterreicher, 2021 in der zweitklassigen Division 1 zu spielen, wurde angenommen. "Uns wurde damit die Möglichkeit gegeben, den Klub aus der Krise zu führen", sagt Obmann Markus Campregher. Wobei besagte Krise in erster Linie personeller Natur ist. Bis auf die Vienna Vikings und Graz hatten alle anderen Vereine wegen der Corona-Unsicherheiten heuer auf eine AFL-Teilnahme verzichtet. Das Jahr Spielpause kostete dem Amateurklub reichlich Spieler. Deren "20 bis 30" sollen laut Campregher aufgehört haben. "Im Endeffekt sind unsere zwei Mannschaften auf eine zusammengeschrumpft", schätzt der Obmann den verbliebenen Stamm auf etwa 70 Mann. Das bisherige zweite Team, das in Division 3 aufgestiegen wäre, wird aufgelöst.

Während auch Hohenems den Schritt in die Division 1 mitmacht, soll die AFL Ende März mit sechs Teams (Vikings, Graz, Tirol, Mödling, Prag, Wien Dragons) in eine verkürzte Saison starten. Ab 2022 soll diese erstmals mit zehn Klubs stattfinden. Dann auch wieder mit den Steelsharks. Campregher: "Die Liga-Aufstockung ist absolut vernünftig."

