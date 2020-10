Novak Djokovic kommt zum Wiener Erste Bank Open

Die Veranstalter des Erste Bank Open vom 26. Oktober bis 1. November gaben am Montag das Antreten des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bekannt. Der Serbe tritt erstmals seit seinem Sieg 2007 in Wien an.

Insgesamt sieben Spieler der Top Ten der aktuellen ATP-Rangliste inklusive des Lokalmatadors und Titelverteidigers Dominic Thiem haben genannt.

