London ist eine "Goldgrube"

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist am Mittwoch in London angekommen. Der Weltranglistenfünfte nimmt das "Konzert der Großen" mit den besten acht Spielern dieses Jahres blendend vorbereitet und mit Selbstvertrauen vollgepumpt in Angriff, der fünfmalige Saison-Champion hat sich unter der Regie von Fitnesscoach Duglas Cordero den konditionellen Feinschliff geholt. Am Sonntag (21 Uhr, ServusTV) startet der "Dominator" in der imposanten O2-Arena gegen den "Maestro", Roger Federer (Sui), in die ATP-Finals, bei denen es nicht nur jede Menge Punkte (maximal 1500), sondern auch viel Preisgeld zu holen gibt.

Das Event ist mit neun Millionen US-Dollar dotiert. Allein die Teilnahme bringt 215.000, jeder Sieg in der Vierergruppe (Thiem trifft im "Pool Björn Borg" noch auf Novak Djokovic und Matteo Berrettini) wird mit derselben Summe honoriert.

Der Finalist kassiert 657.000 Dollar extra, der Champion 1,354 Millionen. Spielt sich ein Akteur ungeschlagen zum inoffiziellen Weltmeistertitel, bekommt er 2,871 Millionen überwiesen.

Das ist eine satte Weihnachtsprämie, aber weniger, als Ashleigh Barty in der vergangenen Woche für ihren Triumph bei den WTA-Finals in Shenzhen erhalten hat. Die Australierin "erntete" 4,42 Millionen – das ist die höchste Summe, die jemals im Tennis ausgeschüttet wurde. In China haben sie sich nicht lumpen lassen und das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr (damals in Singapur) einfach verdoppelt – von insgesamt sieben auf 14 Millionen.

Das Ziel ist das Halbfinale

Thiem, der in seiner Karriere mit dem Titel bei den Erste Bank Open in Wien die 20-Millionen-Dollar-Marke geknackt hat, ist heiß auf sportliche Erfolge. "Auch wenn es eine enorm schwierige Gruppe ist, will ich erstmals das Halbfinale erreichen", sagte der 26-Jährige.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at