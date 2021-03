Linz-Steg wandert wieder aus

Die Cupsiegerinnen feierten am Samstag zu Hause gegen VC Tirol mit 3:0 den zweiten Viertelfinalsieg. Für die ebenfalls im "Best of 3" ausgetragene Halbfinalserie gegen Sokol/Post (ab 20. März) wandert Steg wieder nach Amstetten aus, weil die Heimhalle im Georg-von-Peuerbach-Gymnasium zu niedrig ist. Das sollte heuer das letzte Mal sein, beginnt doch Ende dieses Monats der Umbau der Halle in Linz-Kleinmünchen, die die künftige Heimstätte wird.

Saisonende für Rieds Herren: Die Innviertler verloren mit 1:3 in Amstetten das zweite Viertelfinalspiel gegen die Niederösterreicher.

