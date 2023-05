Handball: HC Linz gewann zum Auftakt des HLA-Play-offs in Hard

HC Linz AG feierte bei Cupsieger HC Hard einen 29:27 (13:16)-Sieg und hat damit in der "best of three"-Serie am Samstag (18.05 Uhr) mit Heimvorteil Matchball auf den Semifinaleinzug. Entscheidend für den Sieg der Gäste waren die letzten zehn Spielminuten. "Eine richtig gute Mannschaftsleistung", sagte Linz-Trainer Milan Vunjak. Im zweiten Freitagspiel (20.00 Uhr) geht es zwischen Meister Krems und den BT Füchsen aus der Steiermark.

