Grünes Licht für Österreichs Match gegen Frankreich

Nach einem Tag der Schockstarre wegen eines positiven Corona-Falls, der einen Angestellten in einem von Athleten bewohnten Hotel betraf, nimmt der Tenniszirkus in Australien wieder seinen Spielbetrieb auf. Der ATP Cup in Melbourne serviert heute ab 7.30 Uhr (ServusTV und Sky) das für den Einzug ins Semifinale nicht mehr relevante Duell Österreich gegen Frankreich. Italien steht nach zwei Siegen (2:1 gegen Österreich, 2:1 gegen Frankreich) als Gruppensieger und Aufsteiger fest, für die von Wolfgang Thiem betreute Equipe geht es "nur" noch um Platz zwei.

Dennis Novak eröffnet das Ländermatch gegen Benoit Paire, nicht vor 9 Uhr peilt der Weltranglistendritte Dominic Thiem gegen Neo-Bresnik-Schützling Gael Monfils seinen ersten Sieg im Jahr 2021 an. Zuvor hatte der 27-jährige Lichtenwörther die Exhibition gegen Rafael Nadal sowie Einzel (gegen Matteo Berrettini) und Doppel zum Auftakt des ATP Cups verloren.

Eine Zitterpartie für Nadal

"Für mich zählt es richtig bei den Australian Open, da muss ich auf der Höhe sein", sagte Dominic Thiem mit Blick auf das erste Grand-Slam-Event dieses Jahres, das am Montag beginnen wird.

Ob Nadal dann matchfit sein wird, steht noch in den Sternen. Beim ATP Cup bestritt der 20-fache Major-Champion wegen Rückenproblemen noch kein Spiel: "Es hat sich ein bisschen verbessert, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich mit voller Intensität spielen kann."

