French Open: Politische Botschaft von Djokovic erhitzt die Gemüter

Tennis-Star Novak Djokovic hat bei den French Open den ersten Schritt zum angestrebten alleinigen Grand-Slam-Titelrekord gemacht. Der 36-Jährige bezwang am Montag in Paris zum Auftakt den US-Amerikaner Aleksander Kovacevic mit 6:3,6:2,7:6(1) und erreichte die zweite Runde.

Für mehr Gesprächsstoff sorgte jedoch eine politische Botschaft des Serben nach dem Erstrunden-Auftakt: Der 22-malige Grand-Slam-Sieger äußerte sich in Form eines politischen Statements. Auf eine Kamera-Linse schrieber: „Kosovo ist das Herz Serbiens – hört auf mit der Gewalt.“ Der Serbe spielt damit auf den Kosovo-Konflikt an. Am Montag wurden bei Zusammenstößen im serbisch bewohnten Norden des Kosovos zahlreiche Soldaten der Nato-geführten Kosovo-Schutztruppe KFOR verletzt.

Die Reaktionen im Netz auf die Botschaft des Superstars reichen von uneingeschränkter Zustimmung bis hin zu Empörung und gar der Forderungen nach Disqualifikation, weil die politische Botschaft am Tennisplatz nichts verloren hätte. Nach der Kritik äußerte sich wenig später auch Djokovic, dessen Vater im Kosovo geboren wurde, gegenüber serbischen Journalisten. „Ich bin kein Politiker und habe auch keine bösen Absichten. Ich weiß, es ist heikel. Es tut mir einfach weh, was passiert.“

Ob er Sanktionen von den Veranstaltern fürchte, wurde er gefragt. „Weiß ich nicht“, gab sich Djokovic trocken: „Aber ich würde es jederzeit wieder tun.“ Auch auf die Gefahr hin, womöglich wirklich mit einer Strafe rechnen zu müssen. Zumal laut Roland-Garros-Statuten politische und religiöse Botschaften nicht gestattet sind.

