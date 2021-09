Entwarnung für Pöstlberger

So konnte nach genaueren Untersuchungen ein Schlüsselbeinbruch beim Bora-Profi ausgeschlossen werden, womit auch die WM in zwei Wochen in Flandern und der Klassiker der Klassiker, Paris-Roubaix, wieder im Visier Pöstlbergers sind.

Das Warm-up für das harte Saisonfinale beginnt für Oberösterreichs Michael Gogl (Qhubeka), Tobias Bayer (Alpecin) und Sebastian Schönberger (B&B) heute beim Grand Prix de Wallonie.