Eine Ehrenrunde für unsere Besten

Diese Kür zählt seit 1975 zum Fixpunkt des heimischen Sports, heuer findet sie schon zum 47. Mal statt: Die Wahl der oberösterreichischen Sportler des Jahres hat nicht nur eine lange Tradition, sondern auch eine große Bedeutung. Die Sieger verewigen sich in der Bestenliste des Landes und haben damit einen Fixplatz in der "Hall of Fame" des oberösterreichischen Sports. Es gibt keine Verlierer, jede Stimme ist ein Applaus für einen Siegertyp.

Selbst im Vorjahr, als der Sport im Lockdown kurz innehalten musste, setzte die Wahl nicht aus. Auch, um jenen eine Bühne zu geben, die sonst nicht immer im Rampenlicht stehen. Jetzt – ein Jahr später – scheint die Auswahl an Top-Leistungen so groß wie schon lange nicht mehr: Bettina Plank (Karate-Bronze), Shamil Borchashvili (Judo-Bronze) und Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik-Bronze) holten heuer in Tokio drei Olympia-Medaillen. Darüber hinaus carvte Vincent Kriechmayr in Cortina d’Ampezzo zu zwei Ski-Weltmeistertiteln und trumpften Walter Ablinger (Gold und Silber) sowie Florian Brungraber (Silber) bei den Paralympics auf.

Starkes Lebenszeichen gegeben

Kurzum: Oberösterreichs Spitzensport hat heuer eindrucksvoll bewiesen, die Einschränkungen der Pandemie gut weggesteckt zu haben. Bei dieser Abstimmung zählen aber nicht nur Punkte oder sportliche Höchstleistungen, es geht auch um den Beliebtheitsgrad und die Fähigkeit, die eigenen Fans zu mobilisieren. Alljährlich entstehen während der Wahl "Spielgemeinschaften" von Kandidaten, die auf diese Weise eine Win-win-Situation suchen.

Siebenkämpferin Verena Mayr Bild: GEPA

Rekordsieger LASK Bild: GEPA

Ein Selbstläufer ist die Wahl für die Top-Favoriten also nicht. "Mir ist wichtig, dass wir auch jene vor den Vorhang holen, deren Leistungen sonst nicht so wahrgenommen werden", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner. Im Vorjahr machten Leichtathletin Verena Mayr, Kriechmayr und Fußball-Erstligist LASK das Rennen. Und heuer?

Abstimmen kann man online unter nachrichten.at/sportlerwahl oder per Stimmzettel (jeden Dienstag und Donnerstag in den OÖN).

Der Wahlmodus – das letzte Wort hat die Jury