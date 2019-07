Hand in Hand waren Barbara Mayer und Sabine Sommer im Vorjahr gemeinsam als Erste durchs Ziel der Salzkammergut Trophy in Bad Goisern gefahren. Obwohl die zwei Mountainbikerinnen auf der über 210 Kilometer und 2120 Höhenmeter führenden Königsdistanz zwischenzeitlich bereits zehn Minuten auseinanderlagen, waren sie nach einer Aufholjagd Sommers am letzten Anstieg wieder gleichauf. Die Entscheidung für das besondere Finish fiel spontan. "Es gibt Fahrerinnen, die eine gemeinsame Zieleinfahrt vorschlagen, dann aber doch sprinten", schildert Mayer. "Sabine hat sich dagegen sehr fair verhalten." Weshalb nach dem Rennen eine Freundschaft zwischen der Linzerin und der Mühlviertlerin entstand. Eine Freundschaft, die bei der 22. Auflage am Samstag jedoch ruht. "Ein neuerlicher Paarlauf durchs Ziel ist nicht geplant", sagt Mayer, die ihre Lehren aus ihrem damaligen Langstreckendebüt gezogen hat. "Jetzt weiß ich, dass ich auch nach zehn Stunden noch Kraft haben muss."

Bei den Sommers macht sich am kommenden Wochenende der halbe Familienverbund auf den Weg ins Salzkammergut. Neben ihren beiden Töchtern werden auch zwei Nichten bei Trophy-Bewerben starten. Ihr Gatte Alexander zählt zu den aussichtsreichsten Oberösterreichern auf der Langdistanz, auf der Streckenrekordler Konny Looser (Schweiz) seinen dritten Sieg anstrebt. Die Rollen in der Vorbereitung sind bei den Sommers klar verteilt. "Ich versuche Alex möglichst freizuschaufeln, damit er sich auf das In-Schuss-Bringen unserer Räder konzentrieren kann."

Hoffmann mit Siegchancen

Mehr als 5000 Teilnehmer aus 40 Nationen werden trotz der regnerischen Vorhersagen beim größten Mountainbike-Marathon Österreichs erwartet. Darunter auch einige prominente Wintersportler: Ex-Skispringer Andreas Goldberger hatte im Vorjahr auf der Langdistanz aufgegeben. "Die 74-Kilometer-Strecke, die er heuer fährt, entspricht ziemlich genau jenem Stück, das ihm gefehlt hat", erklärt Trophy-Sprecher Jakob Fischer. Auf derselben Strecke werden Christian Hoffmann sogar Siegchancen eingeräumt. Dem Ex-Langläufer fehlte nur eine halbe Minute auf den Sieger. (pue)

Mountainbike-Distanzen

A-Strecke: 210 Kilometer (Start am Samstag/5 Uhr)

B: 120 Kilometer (Sa/9)

C: 74 Kilometer (Sa/10.15)

D: 55 Kilometer (Sa/13)

E: 54 Kilometer (Sa/11)

F: 38 Kilometer (Sa/11.50)

G: 22 Kilometer (Sa/12.15)

Darüber hinaus gibt es Junior-Trophy, Gravelbewerb, E-Bike-Rennen, Einraddownhill.