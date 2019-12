Dreikampf mit Preiner & Lagger

In der Linzer TipsArena werden sich die WM-Dritte Verena Preiner sowie Nachwuchs-Ass Sarah Lagger in einem aus 60 Meter Hürden, Kugelstoß und Weitsprung bestehenden Dreikampf mit vier internationalen Athletinnen messen. "Ich könnte mir kein besseres Format als Vorbereitung auf die Hallen-WM in Nanjing im März vorstellen", sagt Preiner, die derzeit auf Teneriffa trainiert. Ihr Trainer Wolfgang Adler übernimmt mit Peter Hiller die Organisation des Gugl Indoor. Das Duo war bereits an der Meeting-Premiere 2009 maßgeblich beteiligt.

