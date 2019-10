Der nächste Coup: Senkrechtstarterin schlägt in Linz auf

Der Linzer Kindergarten am Hofmeindlweg 5 war eine treffende Location, um die – im wahrsten Sinn des Wortes – jüngste prominente Neuverpflichtung für das Upper Austria Ladies 2019 ab Sonntag in der TipsArena bekanntzugeben. Der Familie Reichel ist es gelungen, die erst 15-jährige Senkrechtstarterin aus den USA, Coco Gauff, nach Oberösterreich zu lotsen. Der blendende Draht zu Manager Tony Godsick, der auch Roger Federer und Alexander Zverev in der "Team 8"-Agentur unter seinen Fittichen hat, machte diesen Coup möglich.

Damit ist das hochkarätig besetzte Linzer Event, dessen TV-Bilder in 110 Ländern ausgestrahlt werden, auch in Amerika im Fokus. Gauff wird am Freitag in Linz erwartet. Weil die Weltranglisten-111. heuer schon drei WTA-Wild-Cards in Anspruch genommen hat, bleiben ihr die Mühlen der Qualifikation nicht erspart.

Die aufstrebende Coco, die in Wimbledon sensationell bis ins Achtelfinale vorgestoßen ist, wird also bereits am Sonntagnachmittag bei freiem Eintritt auf der Gugl aufschlagen. Ein sensationelles Upgrade für die mit 250.000 Dollar dotierte Veranstaltung.

"Ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich in Europa in einer Halle spiele", sprüht Gauff vor Begeisterung. Vorgestern stand über ihrem Antreten in Linz noch ein Fragezeichen, weil aufgrund der Dichte an Spitzenspielerinnen nicht einmal ein Quali-Startplatz garantiert war.

"Es wäre der absolute Super-GAU gewesen, wenn du eine Spielerin, die bei den US Open in New York einen echten Hype ausgelöst hat, bekommen kannst, sie aber nicht antreten darf", erläuterte Turnierdirektorin Sandra Reichel.

"Du musst mutig sein"

Jetzt ist alles auf Schiene und die ambitionierte Gauff sogar im Doppel auf der Nennliste. "Mit mir?", fragte Österreichs Nummer eins, Barbara Haas, hoffnungsfroh. Mal schauen. Die 23-Jährige aus Weyer muss nicht in die Einzel-Ausscheidung, sie hat eine Wild Card in der Tasche und den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gemacht.

Heuer trug sich die Weltranglisten-149. in die Siegerliste der ITF-Turniere in Hechingen (11. 8.) und Prag (1. 9.) ein. Nächstes Jahr will Haas verstärkt auf der großen WTA-Tour auftricksen. "Wann immer sich die Chance bietet, in ein Qualifikationsfeld zu rutschen, werde ich sie nützen."

Ihr Credo lautet: "Du musst mutig sein und dir etwas zutrauen." Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger lauscht andächtig und freut sich auf mitreißende Ballwechsel: "Dieses Turnier ist ein Leuchtturm für die Stadt, wir bekennen uns dazu." Die 29. Auflage geizt wirklich nicht mit Reizen. Die Atmosphäre ist familiär, "Extrawürste" werden nicht gebraten. Nicht einmal Superstar Maria Scharapowa – ehemalige Nummer eins der Welt und fünfmalige Grand-Slam-Triumphatorin – hat bei Sandra Reichel eine Liste von Sonderwünschen deponiert. Die 32-jährige Russin bereitet sich in Norditalien unter der Regie von Riccardo Piatti (Ita), der einst mit dem jungen Novak Djokovic zusammenarbeitete, auf das Upper Austria Ladies vor. Scharapowa braucht zweifellos ihr bestes Tennis, um – wie 2006 – in Linz die Trophäe zu stemmen.

