Basketball: Sonntagspiele in Superliga wegen Coronafällen abgesagt

Neue Spieltermine für die Begegnungen von Meister Swans Gmunden gegen Traiskirchen Lions und Kapfenberg Bulls gegen Raiffeisen Flyers Wels stehen noch nicht fest. Darüber hinaus wurde auch die Partie von Wels gegen Graz am 4. November bereits verschoben.

"Unser Neustart soll am 8. November auswärts beim BC Vienna erfolgen. Vielen Dank an alle Beteiligten für die Kooperationsbereitschaft. Gesundheit geht immer vor", wird Wels-Obmann Michael Dittrich in einer Aussendung zitiert. Es seien mehrere Spieler in Quarantäne, jedoch auf dem Weg der Besserung. Die restliche Mannschaft wird umfangreich getestet.