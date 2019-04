"Saiga Håns" rüstet sich für sein Spiel des Lebens

SANKT JOHANN AM WALDE. Die Achtliga-Partie gegen Polling wird am Samstag live im ORF übertragen.

Das Kobernaußerwald-Stadion wird "herausgeputzt". Bild: elha

Der Countdown läuft! Am kommenden Samstag wird um 15.15 Uhr im Kobernaußerwald-Stadion das viel zitierte "Spiel des Jahres" angepfiffen. Gegenüber stehen sich dabei aber nicht der LASK und die SV Ried. Mit der 2.-Klasse-West-Partie zwischen UFC St. Johann und der Union Polling liefert der ORF kommendes Wochenende nämlich Unterhaus-Fußball in die Wohnzimmer des Landes (ORF Sport+).

Mit dabei ist neben Moderatorin Kristina Inhof und Kommentator Christian Diendorfer auch ein etwa 25-köpfiges Team des Senders, fünf Kameras inklusive. Wie es überhaupt dazu kam: Florian Augustin, ehemaliger Nachwuchsspieler des Vereins aus der 2000-Einwohner-Gemeinde, zeigte sich beim ORF-Quiz zur Fußball-WM 2018 als echter Fußballexperte und durfte somit das Livespiel vergeben. Die Wahl fiel dabei wenig überraschend auf seinen Heimatklub "Saiga Hans".

Bis zum Karsamstag heißt es deshalb noch putzen, schneiden und streichen. Der Aufwand, den die ganze Sektion für das Saisonhighlight betreibt, ist enorm. Das Gerüst für Kameramann und Kommentator aufzubauen, stellte die engagierten Helfer bis dato vor die größte Herausforderung. "Bei uns helfen alle zusammen: Spieler, Funktionäre, Fans. Diese Verbundenheit zeichnet uns als Verein aus", sagt St. Johanns Sportchef Oliver Friedl.

Überraschungsgast Prohaska

Am Samstag sind rund 50 freiwillige Helfer – bei einem normalen Meisterschaftsspiel sind es knapp 15 – im Einsatz. Um auch sportlich überzeugen zu können, absolvierten die Achtliga-Kicker ein Trainingslager in Faak am See. Dem stattete sogar ORF-Experte Herbert Prohaska einen Besuch ab.

Die Vorfreude ist auch bei Gegner Polling groß. "Die Spieler haben nach Bekanntwerden des Live-Spiels natürlich große Augen bekommen. Bis auf eine gemeinsame Bus-Anreise wird sich im Vergleich zu einem normalen Match aber nichts ändern", sagt Polling-Sektionsleiter Jochen Lohberger. Bei der Generalprobe konnte nur St. Johann (1:1 gegen Pattigham/Pramet) punkten. Polling unterlag Aurolzmünster 0:1.

