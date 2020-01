Plastikgrün beim Jubiläumsturnier

Wer krönt sich zum Hallenkaiser? Von Freitag bis Sonntag kämpfen die 16 Teams der Fußball-Oberösterreich-Liga in der Trauner Halle beim zehnten OÖ Auto Günther Hallencup um Preisgeld in der Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Beim gestrigen Kick-off-Event im Win-Win in Wels wurden auch die Neuerungen des Jubiläumsturniers präsentiert: Ein eigens verlegter Kunstrasen sowie die Reduzierung der Spieleranzahl von fünf auf vier Feldspieler sollen mehr spielerische Elemente bringen. "Mit einem Mann weniger gibt es wieder mehr Platz. Das war eine Forderung der OÖ-Ligisten. Der Kunstrasen ist nicht nur für die Gelenke gesünder, er nimmt auch etwas das ansonsten sehr hohe Tempo heraus", erklärt Turnier-Organisator Andreas Hofmann vom OÖ-Fußballverband.

Während in Deutschland bei Hallenturnieren der klassische Parkettboden schon viel früher weichen musste, nimmt der jährliche Auftakt-Klassiker des OÖ-Unterhaus-Jahres in Österreich eine Vorreiterrolle ein. Das ließ man sich auch etwas kosten: Der Kunstrasen, den Oedt-Chef Franz Grad ermöglicht, hat einen Wert von 22.000 Euro – am Wochenende dürfen sich die Amateurkicker erstmals auf Plastikgrün (10 Zentimeter hoch, 40x24 Meter) beweisen.

Die Neuerungen sollen auch das spielerische Niveau steigern. Hofmann: "Die Athletik der heutigen Zeit bringen wir nicht mehr weg. Mit den Neuerungen wollen wir dem früheren Hallenfußball aber wieder etwas näher kommen."

Auch in die Trauner Halle wird investiert: Ab Mai soll das Sportzentrum saniert werden.

Gruppe A (Freitag): St. Florian, SC Marchtrenk, St. Martin/M., Donau, Edelweiß, Weißkirchen/Allhaming, Gmunden, Wallern. Gruppe B (Samstag): Micheldorf, Bad Ischl, Grieskirchen, Perg, Pregarten, ASK St. Valentin, Junge Wikinger Ried, Oedt.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at