Altheims Premiere gegen Nachbar Weng

Es war ein Derby für die Geschichtsbücher: Obwohl die Sportplätze des SK Altheim und des SV Weng im Innkreis nur sechs Kilometer trennen, kam es bisher noch zu keinem Pflichtspiel zwischen den beiden Teams – bis zum vergangenen Freitag. Altheim gewann das Derby in der Bezirksliga West 1:0.

Sportlich haben beide Teams in den vergangenen Jahren Welten getrennt – das hat sich seit dieser Saison aber geändert: Weng war in der Vorsaison mit dem Meistertitel in der 1. Klasse Südwest aufgestiegen – und traf dabei erstmals in der Vereinsgeschichte auf den Klub aus dem Nachbarort, der früher bereits in der OÖ-Liga und Landesliga spielte. Der Favorit setzte sich letztendlich auch knapp 1:0 durch. Lucas Alexander Steinmetz entschied das Lokal-Duell mit seinem Goldtor in der 70. Minute für die Hausherren.

„Die Vorfreude auf dieses Duell war natürlich groß. Und es war auch immens wichtig, dass wir gewonnen haben. Das wäre sonst in den kommenden Monaten bis zum Rückspiel wohl nicht lustig gewesen“, sagt Altheim-Sportchef Josef Wageneder, der auch von einem verdienten Derbysieg spricht: „Spielerisch waren wir sicher die bessere Mannschaft, aber auch Weng hatte immer wieder gefährliche Momente.“

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

