Kneidinger Weihnachtsmarkt im Kösslbachtal

Der Weihnachtsmarkt findet am kommenden Wochenende statt.

Beim Kneidinger Weihnachtsmarkt im idyllischen Kösslbachtal gibt es selbst gemachte Handwerkskunst, hausgemachte Weihnachtsbäckerei, Raritäten und Advents- und Weihnachtsgeschenke von rund 60 Ausstellern von "drent & herent". Der vor allem bei Familien beliebte Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag, 14. Dezember, um 13 Uhr. Um 17.30 Uhr erwartet die Besucher ein Feuerwerk sowie ein großer Perchtenlauf mit über 100 gruseligen Gesellen aus unterschiedlichen Gruppen. Am Sonntag, 15. Dezember, öffnet der Markt seine Pforten um 10 Uhr. Gegen 15 Uhr hat der heilige Nikolaus sein Kommen angekündigt und wird kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Der Reinerlös des Kneidinger Weihnachtsmarkts wird für die Orgelsanierung sowie für soziale Zwecke verwendet. Der Eintritt beträgt drei Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.kneiding.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schardenberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.