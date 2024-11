Das ist der Winterfahrplan der OÖ-Drittligisten

Während sich Hertha Wels eine gute Ausgangsposition für das Titelrennen in der Frühjahrssaison erarbeitet hat, muss Vorwärts Steyr um den Klassenerhalt zittern.

Die Herbstsaison in der Fußball-Regionalliga ist beendet, die acht OÖ-Drittligisten haben sich in die Winterpause verabschiedet. Obwohl – eigentlich nicht ganz: Der Großteil bittet seine Kicker zumindest für ein paar Wochen in diesem Jahr noch zum Training. "Wir geben unserem Team jetzt einmal zwei Wochen frei, um den Kopf frei zu bekommen. Dann trainieren wir noch einige Wochen. Trainingsstart im neuen Jahr wird dann der 13.