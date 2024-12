US-Magazin "Time" kürte Trump zur "Persönlichkeit des Jahres" 2024

Bereits bei seinem ersten Wahlsieg 2016 wurde der Rechtspopulist von dem Magazin ausgewählt.

"Time" kürt seit 1927 die "Persönlichkeit des Jahres". Der Titel geht an Menschen, welche die Nachrichten im Laufe des Jahres am stärksten beeinflussten. Im vergangenen Jahr ging der Titel an die Pop-Sängerin Taylor Swift, davor an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

