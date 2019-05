Drei Teams müssen richtig zittern

Zwei Entscheidungen sind am vergangenen Wochenende im OÖ-Liga-Abstiegskampf bereits gefallen: Grieskirchen (3:2 gegen Perg) und Bad Ischl (4:0 gegen Gmunden) sind gerettet. Die OÖN analysieren, für welche Teams die Chancen auf den Liga-Verbleib in den letzten beiden Spielen ebenfalls gut stehen:

Platz 12 (30 Punkte), SV GW Micheldorf: Den Kremstalern fehlt rechnerisch noch ein Punkt. Am Ende dürften aber sogar die bis jetzt erreichten 30 Zähler noch reichen. Micheldorf bleibt in der OÖLiga.

Platz 13 (29 Punkte), Union Perg: Das Obermüller-Team kann es in den direkten Duellen gegen Schlusslicht Marchtrenk (daheim) und dem Vorletzten St. Martin (auswärts) klarmachen. Auch das wird gelingen.

Platz 14 (25 Punkte), SV Gmunden: Bedrohliche Lage für die Memic-Elf. Gelingt in der kommenden Woche gegen Grieskirchen kein Heimsieg, kommt es in der Schlussrunde in Marchtrenk zu einem Finale.

Platz 15 (24 Punkte), SU St. Martin/M.: Weißkirchen (auswärts) und Perg (daheim) heißen die kommenden Gegner. Es wird schwierig.

Platz 16: (22 Punkte), SC Marchtrenk: Die Hamader-Elf braucht Schützenhilfe – und Siege gegen Perg (auswärts) sowie Gmunden (daheim). Da muss ein kleines Wunder passieren. (rawa)