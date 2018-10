Jüngster Coach der OÖLiga-Historie

LINZ. OÖN-Check: In keinem der anderen acht Bundesländer ist der Altersschnitt der Betreuer niedriger.

Unter Dominik Hamader soll es beim SC Marchtrenk wieder nach vorne gehen. Bild: Lui

Ein 25-Jähriger soll den SC Marchtrenk in der OÖ-Liga vor dem Abstieg retten. Mit der Verpflichtung von Dominik Hamader setzte der Tabellen-Vierzehnte ein mutiges Zeichen. "Für mein Alter habe ich schon viel Erfahrung im Trainergeschäft gesammelt", sagt Hamader, der erst im September seinen Rücktritt bei SC-Stadtrivale Viktoria Marchtrenk bekannt gegeben hatte und einen Monat später jetzt seinen Jugendverein übernahm. "Die Liga ist auch für mich unheimlich interessant, der Abstiegskampf eine neue Situation, mit der ich mich als Trainer selber weiterentwickeln kann." Bei seinem Debüt gab es gegen Weißkirchen immerhin ein 1:1.

Damit setzt sich in der OÖ-Liga ein Trend fort: Die Trainer in der höchsten Liga des Bundeslandes werden immer jünger – und zählen österreichweit sogar zu den Jüngsten. Denn: In keinem anderen Bundesland sind die Betreuer in der höchsten Landesliga jünger. Der OÖ-Liga-Trainer ist laut OÖN-Check durchschnittlich 41 Jahre jung. Egal ob Hamader, Wallerns Max Babler (28) oder St. Martins Dominik Nimmervoll (32) – genau die Hälfte der aktuellen 16 OÖ-Liga-Trainer hat den Vierziger noch vor sich"Es ist ein Trend, der in Deutschland begonnen hat. Die junge Generation verfolgt dank der guten Trainerausbildung eine ganz andere Herangehensweise. Nur junge Trainer sind aber auch sicher nicht das Erfolgsrezept", sagt Hamader.

Auf Platz zwei kommt die Burgenlandliga mit einem Trainer-Durchschnittsalter von 42,4 Jahren (siehe Ranking in der Factbox rechts). Die ältesten Betreuer sind in der Kärntner Liga am Werk – sie sind durchschnittlich 46,4 Jahre alt.

Hamader löst Begic ab

Mit dem 25-jährigen Hamader hat Oberösterreich auch den absoluten Trainer-Youngster der neun Landesligen in den Reihen. Der neue Mann auf Marchtrenks Betreuerbank löste auch Ervin Begic als jüngsten Trainer der OÖ-Liga-Geschichte ab: Der mittlerweile 34-Jährige war 2012 für 13 Spiele Chef von Weißkirchen – bei seinem Debüt war er 27 Jahre alt. Der bisher jüngste Trainer, der ein Landesliga-Team aufgestellt hatte, war Klaus Rhomberg. Bei seiner Premiere an der Seitenlinie des Dornbirner SV in der Vorarlberger Liga war er 22 Jahre alt.

Die Zeit der "alten Haudegen" jedenfalls scheint zu Ende zu gehen – sogar ganz oben. Die Beispiele Werner Grabherr (33, SCR Altach) in Österreichs Bundesliga oder Julian Nagelsmann (31, TSG Hoffenheim) und Domenico Tedesco (33) im deutschen Oberhaus zeigen, dass auch das Profi-Geschäft offen ist für blutjunge Trainer.

Durchschnittsalter der Landesliga-Trainer

1. OÖ-Liga: 41 Jahre

2. Burgenlandliga: 42,4 Jahre

3. Vorarlbergliga: 42,8 Jahre

4. NÖ-Landesliga: 43,3 Jahre

5. Salzburger Liga: 43,5 Jahre

6. Tiroler Liga: 44,5 Jahre

7. Steiermark Landesliga: 45,1 Jahre

8. Wiener Liga: 45,4 Jahre

9. Kärntner Liga: 46,4 Jahre

