30-Spiele-Sperre: Ramakics Karriereende

LINZ. Der Abschluss passt irgendwie zur turbulenten Laufbahn des jahrzehntelangen Torjägers.

Ramakic bei Blau-Weiß Bild: Hörmandinger

Exzentriker, Familienmensch, Fußballgenie, disziplinloses "Enfant terrible" – Ervin Ramakic kann man in viele Schubladen stecken. Aus sportlicher Sicht war der ehemalige Blau-Weiß-Linz-Spieler eine Bereicherung für das Fußball-Unterhaus – in Erinnerung bleiben auch die vielen Eklats rund um den mittlerweilie 46-jährigen, der 2011 wegen der Anstiftung zu einem Überfall sogar mehr als zwei Jahre im Gefängnis saß.

Wer den Stürmer holte, der wusste: Man muss sich keine Sorgen darum machen, ob der Verein genügend Tore machen würde. Das machte Ramakic mit schlafwandlerischer Sicherheit. Allerdings musste man immer zittern, wann die nächste längere Sperre oder das nächste große Theater folgen würde.

Jetzt dürfte der ehemalige Stürmer von Gmunden, Vorchdorf, Vöcklabruck, Schwanenstadt, Stadl-Paura, Micheldorf und Blau-Weiß Linz aber endgültig Adieu sagen, denn: Der 2:1-Heimerfolg seines aktuellen Klubs Steyrermühl gegen Rüstorf in der Vorwoche hatte für Ramakic ein Nachspiel. Kurios: Der Offensivspieler sah nach Kritik am Unparteiischen Horst Hoffmann und wegen einer Unsportlichkeit Gelb-Rot – das, obwohl er nur auf der Ersatzbank gesessen hatte. Auch nach dem Ausschluss konnte sich Ramakic nicht beruhigen. "Ramakic war nicht zu beruhigen und hat mich auf das Schlimmste beleidigt", sagt Hoffmann, nach dem Spiel Anzeige erstattete. Am Donnerstag folgte die 30-Spiele-Sperre des OÖ-Fußballverbands.

"Eindeutig das Karriereende"

"Diese Strafe ist absurd. Ich habe nicht einmal eine Einladung zur Strafausschuss-Sitzung bekommen", behauptet Ramakic. Für den – als Wiederholungstäter – die lange Strafe jetzt wohl auch das Karriereende bedeutet. Und irgendwie passt auch das Ende ganz genau zur turbulenten Laufbahn des Langzeit-Torjägers.

