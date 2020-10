30 Absagen: Corona hat das Unterhaus im Griff

In der Vorwoche hatten die OÖN in der Unterhaus-Beilage über einen Rekordwert an coronabedingten Spielabsagen berichtet. Am vergangenen Wochenende wurde diese Zahl fast verdoppelt: Konnten am vorletzten Spieltag 16 Partien nicht stattfinden, war in der jüngsten Runde das Coronavirus bei 30 Begegnungen der Spielverderber. Überraschungen brachte die zweite Runde des OÖ-Frauen-Pokals mit sich: Lochen ( Frauenklasse Süd/West) deklassierte Landesligist Aspach/Wildenau 5:0, Hellmonsödt ( Frauenklasse Nord/Ost) warf mit Niederthalheim (3:2 n.V.) ebenfalls einen Landesligisten aus dem Bewerb. Vergangene Woche sollen bei Steyrermühl (1. Klasse Süd) nach dem 0:9-Rückstand zur Pause gegen Bad Goisern in der Kabine die Fetzen geflogen sein. Der Verein trat nicht mehr an, das Spiel wurde jetzt mit 9:0 für Goisern gewertet. Und Steyrermühl hat mit dem 2:2 gegen Scharnstein auch eine sportliche Antwort gegeben. Kurios war der Abbruch beim 8:3 von Kirchberg/Thening gegen Franckviertel (2. Klasse Mitte). Die Gäste hatten nach fünf Ausschlüssen nur noch sechs Spieler auf dem Platz. Das ist zu wenig, um das Spiel fortzusetzen. Nach dem Spiel waren sich beide Teams einig: "Dieses Match war nicht gehässig. Das hätte der Schiedsrichter auch anders lösen können." Einem Routinier wie Ferdinand Mittendorfer wäre das nicht passiert. Der OÖ-Besetzungsreferent feierte seinen gestrigen 70. Geburtstag "standesgemäß": Er leitete nicht nur dank seiner Erfahrung, sondern vor allem aufgrund seiner Top-Fitness das 0:0 von Altmünster gegen Rüstorf (1. Klasse Süd) souverän – und wurde davor von den Kapitänen der beiden Teams beschenkt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.