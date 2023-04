Unruhe beim Abstiegsrivalen der SV Ried

Morgen steigen die Fußballer der SV Guntamatic Ried in den Mannschaftsbus, der das Team zum Auswärtsspiel in Altach (Samstag, 17 Uhr) bringt. Bei Marcel Ziegl sieht es mit einem zeitnahen Comeback besser aus als bei Nikola Stosic. Beide trainieren nach ihren Verletzungen wieder voll mit.

Die Vorarlberger könnten mit einem Sieg ihren Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen. Für die Innviertler gilt daher "Verlieren verboten".

Aktuell herrscht aber Unruhe in der Altacher Kabine, nachdem die Transfergerüchte rund um Trainer Klaus Schmidt publik geworden sind. Dieser soll Adi Hütter bei seiner nächsten Trainerstation, die wohl in England sein wird, als Assistent folgen. Schmidt war nicht erfreut, dass die Gespräche mitten im Abstiegskampf publik wurden.

Deshalb ging er gestern vor dem Training auch sofort in die Kabine. "Ich habe den Spielern gesagt, dass ich nichts anderes im Sinn habe, als gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen. Was dann nach Meisterschaftsende am 2. Juni passiert, weiß ich nicht. Es gibt nichts Konkretes."

