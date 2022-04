SV Ried will mit "zwölftem Mann" die Sensation schaffen

Schafft die SV Ried im ÖFB-Cupfinale ein kleines Fußballwunder? Diese Frage wird am Sonntag, 1. Mai, ab 17 Uhr im Wörthersee Stadion in Klagenfurt beantwortet. Die Innviertler sind im Endspiel gegen Serienmeister Salzburg in der Rolle des krassen Außenseiters.