SV Ried trennt sich von Aufstiegstrainer Baumgartner

Vor dem letzten Herbstspiel in der Fußball-Bundesliga bei Wattens am Sonntag zogen die Innviertler die Reißleine: Wie die OÖN erfuhren ist die Trennung von Aufstiegstrainer Gerald Baumgartner besiegelt.

Bis am späten Montagabend rauchten bei der gestrigen Vorstandssitzung der Rieder die Köpfe. Das Ergebnis: Dem 56-jährigen Salzburger wird es nach der klaren 1:4 Niederlage gegen Altach nicht mehr zugetraut, den Turnaround zu schaffen. Um 9 Uhr wurde Baumgartner die Entscheidung heute in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Co-Trainer Gerhard Schweitzer wird die Wikinger - wie schon gegen Rapid (4:3) - im Finish gegen Wattens betreuen.

„Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Wir haben mit Gerald Baumgartner unser großes Ziel, den Wiederaufstieg in die Tipico Bundesliga, geschafft. Gerald Baumgartner hat für die SV Guntamatic Ried immer 100 Prozent gegeben, hat unglaublich viel Energie in den Verein gesteckt und gemeinsam haben wir tolle Erfolge gefeiert. Ich möchte ihm im Namen des Vorstands und der ganzen SV Ried-Familie dafür aufrichtig danken“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. „Wir sind jetzt zum Schluss gekommen, dass wir alles unternehmen müssen, um wieder mehr Selbstvertrauen und Euphorie in die Mannschaft zu bringen. Wir brauchen jetzt neue Impulse, damit wir auch in dieser Saison unsere Ziele erreichen können.“

„Wir gehen im Guten auseinander. Es liegen zwei sehr intensive Jahre hinter mir. Wir haben unsere Ziele in einer schwierigen Zeit erreicht und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser aktuelles Ziel, den Klassenerhalt, auch mit mir geschafft hätten. Großen Dank von meiner Seite an alle Spieler, dem Betreuerteam und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich wünsche der SV Guntamatic Ried weiterhin viel Erfolg“, erklärt Gerald Baumgartner.

Kritik wurde größer

Völlig überraschend kommt es nicht, dass die SV Guntamatic Ried und der sportliche Chef Baumgartner getrennte Wege gehen. Die Kritik an der Arbeit des Trainers und Sportdirektors wollte in den vergangenen Monaten nicht verstummen, obwohl man nach elf Spieltagen in der Bundesliga in Sachen Klassenerhalt noch klar auf Kurs liegt. Nicht einmal nach dem viel umjubelten Bundesliga-Aufstieg im Sommer soll ihm die volle Rückendeckung des Vorstandes gewiss gewesen sein. Der sportliche Erfolg und der lang ersehnte Aufstieg in der dritten Zweitliga-Saison waren allerdings schlechte Argumente für die Verantwortlichen, um einen Trainerwechsel zu rechtfertigen.

Zuletzt wurde vor allem die defensive Spielweise der Rieder von den Fans heftig kritisiert. Dass Baumgartner im Vorstand nicht nur Fürsprecher hatte, ist ein offenes Geheimnis im Umfeld des Rieder Bundesligisten. Auch bei einigen Spielern dürfte der Trainer und Sportdirektor, der vor kurzem aufgrund einer Lungenentzündung länger ausfiel, nicht mehr gut angeschrieben gewesen sein.

Längstdienende Coach nach Gludovatz

Baumgartner, der vor rund zwei Jahren als Cheftrainer der Rieder vorgestellt wurde, gewann 36 seiner 61 Pflichtspiele als SV-Ried-Trainer. Dazu kamen noch zehn Unentschieden und 15 Niederlagen. Diese Statistik konnte den Salzburger nicht mehr retten. Gerald Baumgartner war mit einer Amtszeit von 714 Tagen der längstdienende Trainer seit Paul Gludovatz, der von 2008 bis 2012 durchgehend 1347 Tage im Amt war.

Ein Eintrag als Aufstiegstrainer in den Geschichtsbüchern der SV Ried ist ihm aber sicher. Zumal er die Mannschaft bei der Übernahme im Jänner 2019 zu neuem Leben erweckte. Beinahe wäre ihm trotz eines großen Rückstandes bereits in der ersten Saison der Aufstieg gelungen.

