SV Ried hofft auf die Rückkehr eines Leistungsträgers

Oberösterreichs Duo geht mit Auswärtsspielen in die entscheidende Phase der Fußball-Bundesliga: Der LASK gastiert am 2. April zum Auftakt der Meistergruppe bei der Wiener Austria (14.30 Uhr).

"Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, haben aber vor niemandem Angst", sagt LASK-Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic. Bereits einen Tag zuvor kickt die SV Guntamatic Ried die Qualifikationsgruppe mit dem Auswärtsspiel in Wolfsberg (17 Uhr) an.

Gut möglich, dass dann auch Torhüter Samuel Sahin-Radlinger nach seiner Knieverletzung wieder dabei ist. Wie lange der 30-Jährige noch im Innviertel kickt, ist indes weiter ungewiss, noch hat er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Sportchef Thomas Reifeltshammer ist aber guter Dinge: "Er hat ein sehr gutes Angebot vorliegen." Welches er wohl auch annehmen wird, wenn ihm der Klub versichert, dass er bei einem lukrativen Angebot aus dem Ausland gegen eine faire Ablöse wechseln kann.

Mit einem Auge in die kommende Saison schielt auch der LASK: Wie französische Medien berichten, soll Moussa Kone, Stürmer des französischen Zweitligisten Olympique Nimes, im Sommer nach Linz wechseln. In Frankreich läuft der Vertrag des Senegalesen aus. Sportchef Vujanovic wollte sich zur Personalie Kone nicht äußern: "Gerüchte werde ich nicht kommentieren." In diesem Fall dürfte es aber mehr als ein Gerücht sein.

