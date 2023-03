Cup-Halbfinale Ried gegen Rapid: Günstige Tickets

Diese Frage wird im Halbfinalspiel am Mittwoch, 5. April, auswärts gegen Rapid beantwortet. Spielbeginn in Wien ist um 20.30 Uhr.

Die SV Ried bietet ihren Fans für dieses Match eine ganz besondere Aktion: Tickets für den Gästesektor gibt es ab sofort um neun statt der regulären 18 Euro.

Die vergünstigten Eintrittskarten sind in der SVR-Geschäftsstelle erhältlich. Tickets können auch nach dem Heimspiel gegen den WAC am kommenden Sonntag, 19. März, in der Geschäftsstelle erworben werden. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Die Ticketaktion ist auf 500 Eintrittskarten limitiert.

"Wir hoffen, dass uns möglichst viele Fans zu diesem wichtigen Match nach Wien begleiten und unsere Mannschaft unterstützen, damit wir es wieder ins Finale schaffen", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. Mit dieser Aktion wolle man sich als Verein bei den treuen Fans bedanken, "die uns auch in dieser Saison wieder großartig unterstützen", sagt Wöllinger. Es werden von den Fanclubs auch Busfahrten organisiert. Mehr Infos unter www.svried.at

