Oliver Kragl ist schon in Ried und absolviert Medizincheck: "Er ist ein Führungsspieler"

Die Rückkehr von Oliver Kragl, der von 2013 bis 2015 für die SV Ried 93 Pflichtspiele (13 Tore, 23 Torvorlagen) absolvierte, dürfte nur noch Formsache sein. "Oliver Kragl absolviert heute einen Medizincheck mit unserem Physiotherapeuten Peter Gebhartl, auch eine MRT-Untersuchung und ein Laktat-Test wird gemacht", sagte SV-Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer am Donnerstagvormittag im OÖN-Gespräch. Stress hat man bei der SV Ried mit der Unterschrift nicht, da Kragl seit Juli vereinslos ist und somit auch nach Ablauf des "Transferfensters" um Mitternacht verpflichtet werden kann.

"Kragl verkörpert Leidenschaft und Siegeswille. Er ist ein echter Führungsspieler. Wenn er am Platz steht, dann will er jedes Spiel gewinnen. Wir können ihn gut brauchen", sagt Reifeltshammer. Der 32-Jährige habe in Italien bei einem Verein die Vorbereitung auf die Saison absolviert, so Reifeltshammer. Die Hoffnung der Innviertler ist, dass Kragl relativ rasch eingesetzt werden kann. Ob der Vertrag von Kragl im Innviertel noch am Donnerstag unterschrieben wird, ist offen. Das ist davon abhängig, wie lange die Auswertungen des Medizinchecks dauern. Kragl absolvierte während seiner Zeit in Italien 20 Spiele in der Serie A und 129 Spiele in der Serie B. Er wechselte in der Saison 2015/2016 von der SV Ried zu Frosinone, Italien.

Zwei Spieler wurden leihweise an Zweitligavereine abgegeben. Felix Seiwald wechselt zur Vienna. Bereits im Frühling 2021 spielte Seiwald leihweise in der Zweiten Liga, damals bei Vorwärts Steyr. Dorthin wechselt Jugend-Nationalspieler Nico Wiesinger leihweise. In Steyr soll der 19-Jährige Spielpraxis sammeln.

Von Sturm Graz wurde, wie berichtet, Luca Kronberger (20) leihweise verpflichtet. "Er kann in der Offensive vier Positionen spielen. Bei der Admira war er einer der auffälligsten Spieler. Er ist unbekümmert und hat Tiefgang", sagt Reifeltshammer.

"Mannschaft hat Charakter gezeigt"

Zum engen 4:2-Cupsieg am Mittwochabend in Wels sagte Reifeltshammer: "Wenn man nach drei Niederlage in Folge nach Wels fährt, 0:2 in Rückstand gerät und das Spiel dann dreht, dann sieht man, dass die Mannschaft echten Charakter hat." Am Sonntag kommt es in Pasching zum Oberösterreich-Derby gegen den LASK. Die Rollen sind dabei für Reifeltshammer klar verteilt: "Der LASK ist ganz klarer Favorit, darüber brauchen wir nicht diskutieren." Auf die Frage, was das Erfolgsrezept für den Außenseiter aus Ried sein könnte, antwortete Reifeltshammer: "Leidenschaft von der ersten bis zur letzten Minute."