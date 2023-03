Nach Heinle-Entlassung: SV Ried befördert Amateurtrainer zum Chefcoach

„Wir haben die gesamte Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten immer wieder diskutiert und analysiert. Leider konnten wir trotzdem im Frühjahr keine entscheidenden positiven Ergebnisse liefern. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber wir haben mit dem Klassenerhalt ein großes und für unseren Verein sehr wichtiges Saisonziel“, erklärt SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer die Entlassung von Trainer Christian Heinle.

Bereits am Vormittag hatten die OÖN über das Heinle-Aus berichtet - zu diesem Zeitpunkt sah alles noch danach aus, dass ein deutscher Trainer der Heinle-Nachfolger wird. Michael Köllner, Ex-Coach des deutschen Drittligisten TSV 1860 München stand in der Pole-Position, führte auch Verhandlungen mit den Innviertlern.

Der 53-Jährige dürfte Ried aber abgesagt haben - wodurch die Verantwortlichen der Wikinger in die Bredouille kamen: Heinle wurde laut OÖN-Infos bereits am gestrigen Dienstag von seinen Aufgaben entbunden. Heute stand man dann plötzlich ohne Trainer da. Mit Maximilian Senft soll es jetzt der Amateurtrainer richten.

Eine Lösung, die von den OÖN schon in der Vorwoche ins Spiel gebracht worden war. Geht das Risiko mit dem ehemaligen Poker-Profi auf, darf Senft wohl länger Ried-Trainer bleiben. Stellen sich auch unter dem bisherigen Amateurcoach die Ergebnisse nicht ein, hätte Ried wohl noch den Joker eines zusätzlichen Trainerwechsels in der Hinterhand. Mit Gerhard Schweitzer bekommt Senft zudem einen erfahrenen Ried-Kenner zur Seite gestellt.

"Geht um Resultate"

„Im Fußball geht es am Ende des Tages um Resultate, und diese haben wir nicht wie gewünscht geliefert. Es freut mich, dass in meiner Verantwortung einige Spieler zu Bundesliga-Spielern wurden, und auch, dass wir im Cup-Halbfinale stehen. Ich habe immer alles für die SVR gegeben. Ich wünsche der Mannschaft nur das Allerbeste“, so der scheidende Ec-Coach Christian Heinle.

SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala erklärt: „Bei Christian Heinle möchten wir uns für seine engagierte Arbeit für die SV Guntamatic Ried aufrichtig bedanken. Maximilian Senft hat mit den Erfolgen bei den Jungen Wikingern eindrucksvoll bewiesen, dass er Ergebnisse liefern und Spieler weiterentwickeln kann. Zudem hat er in England bei Barnsley Erfahrungen im Abstiegskampf gesammelt und diesen erfolgreich gemeistert. Auch die Art und Weise seiner Arbeit hat uns voll davon überzeugt, dass er in der jetzigen Situation der richtige Mann ist.“

Senft brennt auf die neue Aufgabe: „Es braucht jetzt einen Schulterschluss von allen Menschen, die mit Herzblut bei der SV Guntamatic Ried dabei sind. Wir stehen als Mannschaft in der Verantwortung und werden dieser gerecht werden."

