SV Ried: Wie groß ist das Vertrauen in Trainer Christian Heinle noch?

Um 17 Uhr erfolgt am Sonntag der Anpfiff zur Bundesliga-Partie zwischen Tabellenführer Salzburg und Schlusslicht SV Ried. Ertönt nach diesem Spiel David gegen Goliath der Schlusspfiff für Ried-Trainer Christian Heinle? Es sind bisher erst zwei Bundesligaspiele nach der langen Winterpause absolviert worden, der 37-Jährige ist in der Chefetage der SV Ried aber bereits schwer angezählt. Daran ändert auch der Einzug in das Cup-Halbfinale durch einen 2:0-Auswärtssieg gegen den Drittligisten Wiener Sport-Club im ersten Pflichtspiel in diesem Jahr nichts.

SV-Ried-Präsident Roland Daxl ließ am vergangenen Wochenende im Gespräch mit den OÖN und Sky Sport Austria bereits durchklingen, dass der Trainer keinesfalls fest im Sattel sitze. Daran hat sich in dieser Woche nichts geändert.

Heinle zeigt sich kämpferisch

Heinle, der als akribischer Arbeiter gilt und innerhalb des Vereins, auch wegen seiner Vergangenheit als Marketingmitarbeiter und Trainer der Jungen Wikinger, beliebt ist, zeigt sich kämpferisch. Gemeinsam mit der Mannschaft und dem Trainerteam werde er alles versuchen, um in Salzburg eine Sensation zu schaffen. "Wir sind ein eingeschworener Haufen. Man hat gegen den LASK gesehen, dass die Mannschaft voll intakt ist", sagt Heinle.

Ganz neu ist die Situation für ihn nicht: Vor den Spielen gegen den WAC und Rapid schien eine baldige Ablöse durchaus wahrscheinlich zu sein. Ried holte daraufhin aus den folgenden drei Spielen sieben Punkte. Jetzt scheint die Situation noch prekärer zu sein, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Vorstand der SV Ried nach dem Match in Salzburg oder nach dem darauffolgenden Heimspiel gegen die Austria die Reißleine ziehen könnte.

Wie geht es weiter bei der SVR? Sportdirektor Thomas Reifeltshammer, Geschäftsführer Rainer Wöllinger und Präsident Roland Daxl haben Gesprächsbedarf. Bild: (Streif)

Der Punkteschnitt von lediglich 0,78 pro Partie in dieser Saison sowie der letzte Tabellenplatz sprechen nicht für Heinle. Für viele Fans ist klar: Schuld ist der Trainer. Für den 37-Jährigen ist das alles bei seiner ersten Station als Profitrainer eine belastende Situation, die öffentlichen Aussagen von Daxl erhöhen den Druck.

Der 37-Jährige führt unter anderem die mangelnde Chancenverwertung oder das Verletzungspech ins Treffen. Durchaus zulässige Argumente, zudem ging die Sommer-Transferperiode ziemlich daneben. Auch dafür kann der Trainer nur bedingt etwas. Sportdirektor Thomas Reifeltshammer stehe, so Daxl auf Sky Sport Austria, nicht zur Diskussion.

Abstieg wäre eine Katastrophe

Die Wahrheit ist aber auch, dass in der Vergangenheit Trainer mit einem höheren Punkteschnitt bei der SV Ried schon früher abberufen worden sind. Den grundsätzlichen Willen, endlich einmal einen längerfristigen Weg einzuschlagen, kann man den Verantwortlichen nicht ganz absprechen, aber aufgrund des letzten Tabellenplatzes steigt der Druck immer mehr. Ein erneuter Abstieg in die zweite Liga wäre für den Verein sportlich und finanziell eine Katastrophe. "Es ist klar, dass wir Ergebnisse liefern müssen. Einen Sieg in Salzburg zu verlangen, wäre aber vermessen", sagt Reifeltshammer.

Anfang kommender Woche trifft sich der Vorstand mit der sportlichen Leitung, dann könnte alles unter Umständen auch schnell gehen. Daxl betonte wiederholt, dass man in Sachen Trainer einen Plan B habe. Aber wie könnte dieser im Fall der Fälle aussehen?

Sollte der Vorstand tatsächlich zu der Entscheidung kommen, einen neuen Impuls mit einem Trainerwechsel setzen zu wollen, dann ist das im beinharten Abstiegskampf nachvollziehbar. Einer drängenden Frage müsste man sich im Fall der Fälle aber trotzdem stellen: Warum hat man, wenn man den Trainer nach nur drei oder vier Ligaspielen im Frühjahr entlässt, nicht bereits vor der sehr langen Winterpause gehandelt? Alles noch Spekulation, aber einen (sehr rasch umsetzbaren) Alternativplan hat man bei den Vereinsverantwortlichen sicher parat.

Der Erfolgstrainer der Jungen Wikinger Maximilian Senft Bild: (SVR)

Interimslösung als Option?

Ein durchaus vorstellbares Szenario ist vorerst eine Lösung mit einem Interimstrainer, der beispielsweise zumindest für die verbleibenden Spiele des Grunddurchgangs einspringen könnte.

Hier könnte mit Maximilian Senft der Erfolgstrainer der Jungen Wikinger ins Spiel kommen. Der 33-Jährige genießt großes Vertrauen bei Sportvorstand Wolfgang Fiala und hat als Co-Trainer bereits Erfahrungen bei Austria Wien, dem Wolfsberger AC und dem FC Barnsley (England) gesammelt. Für Senft ist die Regionalliga Mitte sicher nur eine Zwischenstation in seiner Karriere. Allerdings würde sich der Wiener den riskanten Schritt, der zugleich aber eine große Chance wäre, sicher gut überlegen. Als "Feuerwehrmann" immer auf dem Zettel haben muss man auch Gerhard Schweitzer, vielleicht an der Seite von Senft?

Sollte es tatsächlich zu einer Ablöse Heinles und einer anschließenden Interimslösung kommen, hätte man für die entscheidenden zehn Spiele in der Qualifikationsgruppe noch einen "Joker" in der Hinterhand. Das Geld, um einen namhaften Trainer finanzieren zu können, ist vorhanden. Im vergangenen Geschäftsjahr 2021/2022 erwirtschafteten die Innviertler einen satten Gewinn in der Höhe von rund 850.000 Euro.

Ob namhafte Trainer wie beispielsweise Manfred Schmid oder Peter Stöger dann tatsächlich zu haben wären, ist freilich eine ganz andere Frage.

Klare Entscheidung

Wie auch immer, nach dem Spiel in Salzburg braucht es rasche und klare Entscheidungen, wie es in den kommenden so wichtigen Wochen weitergeht. Das sind die Vereinsverantwortlichen auch Heinle schuldig. Der aktuelle Trainer ist davon überzeugt, dass er mit seinem Team den Klassenerhalt schaffen wird. Eines ist auf alle Fälle sicher: Langweilig wird es bei der SV Ried auch im Jahr 2023 mit Sicherheit nicht.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif