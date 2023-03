Heinle bei der SV Ried entlassen: Nachfolger soll schon feststehen

War das 0:2 bei Meister Salzburg das letzte Spiel von Christian Heinle als Trainer der SV Guntamatic Ried? Ausgerechnet ein Vereinsauto eines anderen Klubs bringt die Trainer-Gerüchteküche bei den Innviertlern aktuell so richtig ins Brodeln: So wurde am gestrigen Dienstag vor der Rieder Josko-Arena ein Auto des deutschen Drittligisten TSV 1860 München gesichtet. Genau jenes Modell, welches zu dessen Ex-Coach Michael Köllner passt.

OÖN-Recherchen haben ergeben: Christian Heinle wurde über sein Aus als Ried-Coach längst informiert, er wird auch das heutige Training - welches um 15 Uhr angekickt wird - nicht mehr leiten. Nur ein Punkt aus den ersten drei Frühjahrsrunden war den Verantwortlichen der Innviertler zu wenig. Die Bilanz des 37-Jährigen ist mit lediglich drei Siegen in dieser Saison und dem aktuell letzten Tabellenplatz zwar nicht berauschend - trotzdem kommt der Zeitpunkt der Trennung nach drei Spielen im Frühjahr sowie nach einer Niederlage bei Österreichs Liga-Dominator überraschend.

Heinle übernahm das Amt des Rieder Cheftrainers im November 2021 zunächst interimistisch von Andreas Heraf und führte die Wikinger daraufhin sowohl zum Klassenerhalt als auch ins Cup-Finale.

Köllner als Nachfolger

Sein Nachfolger soll ebenfalls schon feststehen. Michael Köllner dürfte Heinles Erbe antreten. Der 53-jährige Deutsche coachte zuletzt Drittligist TSV 1860 München (ab 2019) und wurde Ende Jänner entlassen. Auch in den höchsten deutschen Profi-Ligen sammelte er bereits Erfahrungen: Bei Nürnberg stand er sowohl in der Bundesliga, als auch in der 2. Bundesliga an der Seitenoutlinie.

