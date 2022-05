Ab 16 Uhr live: Ried empfängt LASK im Oberösterreich-Derby

SV Ried - LASK

SV Guntamatic Ried LASK Anstoß: 14.05. - 17:00

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 16 Uhr aus der Josko-Arena.

Ab 17 Uhr treffen in der Josko-Arena die SV Ried und der LASK im Oberösterreich-Derby aufeinander. Für die Rieder geht es einerseits um das Vertreiben des Abstiegsgespensts, andererseits haben beide Teams noch die Chance auf den letzten Europacup-Platz. Jede Menge Brisanz für das OÖ-Derby, in dem der LASK heuer noch eine offene Rechnung mit den Wikingern hat: Nach je zwei 1:0-Heimsiegen im Grunddurchgang konnten die Innviertler das Qualifikationsgruppen-Hinspiel in Pasching mit 2:0 für sich entscheiden. Dafür möchten sich die Athletiker heute revanchieren.

Was wäre, wenn...

Die SV Ried hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Altach. Der LASK liegt mit einem Punkt Vorsprung auf Hartberg und Admira sowie zwei Zählern vor den heutigen Gastgebern auf Platz acht der Tabelle. Drei Punkte fehlen auf Leader Wattens, zwei Runden sind noch zu spielen.

Mit einem Heimsieg wäre die SV Ried vor dem Abstieg gerettet und würde in der Tabelle den LASK noch überholen.

Bei einer Punkteteilung in der Josko-Arena kann der Tabellenletzte Altach im Parallelspiel in der Südstadt bei der Admira bis auf einen Punkt an die Wikinger heranrücken. Gibt es in Ried und in Mödling ein Unentschieden oder gar eine Niederlage der Altacher, sind die Rieder ebenfalls gerettet. Für den LASK könnte ein Remis aber -abhängig vom Spiel der Hartberger in Tirol - ein Rückschlag im Kampf um die Europacup-Plätze sein.

Bei einem LASK-Erfolg und Punkten für die Vorarlberger in der Südstadt muss Ried in der abschließenden zehnten Runde der Qualifikationsgruppe auswärts in Hartberg Nerven bewahren. Der LASK hätte hingegen beste Karten, um einen der zwei Plätze für das Europacup-Playoff einzunehmen.

Pikant: Im Falle eines Punktegleichstands hat Altach aufgrund der Auswärtstorregel in den direkten Duellen mit den Riedern die Nase vorne. Ja, die Auswärtstorregel wurde eigentlich vergangene Saison in europäischen Bewerben abgeschafft. In der heimischen Bundesliga ist sie aber weiterhin ein Tie-Breaker.

Der LASK kann freier aufspielen, ist seit dem 3:3 gegen Hartberg definitiv von allen Abstiegssorgen erlöst. Völlig frei von Druck sind aber auch die Athletiker nicht. Denn man will eine enttäuschende Saison, in der man deutlich hinter den eigenen Ansprüchen geblieben ist, mit dem Einzug in den Europacup noch möglichst positiv abschließen.

Das Restprogramm

Heute, 17 Uhr:

Admira Wacker - Altach

SV Ried - LASK

WSG Tirol - Hartberg

Freitag, 20.05., 19 Uhr:

LASK - Admira Wacker

Altach - WSG Tirol

Hartberg - SV Ried

64. Pflichtspiel-Begegnung

Bisher wurden 63 Spiele zwischen der SV Ried und dem LASK in Pflichtspielen ausgetragen. 24-mal gewannen die Innviertler, 22-mal die Linzer. In 17 Fällen endete das Spiel unentschieden. In 32 Spielen hatte die SV Ried den Heimvorteil und konnte diesen 19-mal nützen. Erst 13-mal hat der LASK mit Punkten die Rückreise nach Linz angetreten, sechsmal mit einem Dreier.

Noch ist es übrigens nicht ausgeschlossen, dass es in dieser Saison kein 65. Duell geben wird. Gewinnen die Rieder beide Spiele und der LASK das abschließende Duell mit der Admira, während Tirol keine weiteren Punkte einfährt, würde das Europacup-Playoff mit einem weiteren OÖ-Derby in der Josko-Arena starten.