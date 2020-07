1:0 in Steyr: Ried setzt Klagenfurt unter Druck

Die SV Guntamatic Ried schaffte in der 2. Fußball-Liga die Trendwende: Die Innviertler gaben im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg beim 1:0 gegen Vorwärts Steyr das notwendige Lebenszeichen. "Es war extrem wichtig. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach", sagte Siegtorschütze Manuel Kerhe.

Die Verunsicherung nach zuletzt drei Niederlagen in Serie sah man den Riedern in der Anfangsphase gar nicht an: Nach 25 Sekunden hatte Marco Grüll die Top-Chance auf die Führung. Steyr war im Konter gefährlich, Torhüter Filip Dmitrovic parierte die Schüsse von Bojan Mustecic (6.) und Mirsad Sulejmanovic (20.). In der 30. Minute erzwang Ried das Glück: Grüll blieb in der Abwehr hängen, der Ball rollte zu Manuel Kerhe, der mit seinem schwächeren linken Bein ins lange Eck traf – 1:0. Nach der Pause vergab Josip Martinovic (58.) die Ausgleichschance, auf der anderen Seite scheiterte Bernd Gschweidl (64.).

Mit dem Sieg übernahm Ried zumindest für 24 Stunden die Tabellenspitze und setzte Klagenfurt unter Druck. Der Rivale empfängt morgen den FC Juniors OÖ (20.25 Uhr, ORF Sport+). Juniors-Coach Gerald Scheiblehner: "Wir haben gegen Ried alles gegeben. Ich habe Gerald Baumgartner versprochen, dass wir auch in Klagenfurt Gas geben werden."

Erster Corona-Fall in der 2. Liga

Nichts zu feiern gab es für Blau-Weiß Linz: 1:3 daheim gegen Horn. In den Schlagzeilen stand Kapfenberg: Nach einem positiven Corona-Test eines Spielers der Steirer ist das ursprünglich für heute angesetzte Spiel gegen Innsbruck auf Dienstag verschoben worden - wir haben berichtet.

