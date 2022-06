Österreich trifft auf Weltmeister Frankreich

Österreichs Fußball-Nationalteam startet das heutige Nations-League-Heimspiel gegen Frankreich erneut mit Patrick Pentz im Tor. Der Austria-Keeper hatte am Montag gegen Dänemark (1:2) erstmals von Beginn an im ÖFB-Team gespielt. In der Abwehr kehren Stefan Lainer, Gernot Trauner und Maximilian Wöber in die Startelf zurück, der sie schon beim Debüt von Teamchef Ralf Rangnick zu Monatsbeginn in Kroatien (3:0) angehört hatten. Das Spiel startete um 20.45 Uhr im Wiener Ernst Happel-Stadion.

Die Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager stehen auch im dritten Länderspiel unter Rangnick in der ÖFB-Startformation. Komplettiert wird diese von Kapitän und Abwehrchef David Alaba, Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald, Andreas Weimann und Marko Arnautovic. Bei den Franzosen sitzt Stürmerstar Kylian Mbappe nach seiner Knieprellung vorerst nur auf der Ersatzbank. Alabas Real-Madrid-Teamkollege Karim Benzema dagegen wird von Trainer Didier Deschamps im Angriff von Beginn an aufgeboten.