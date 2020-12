Traumtore, Derbysieger, Spitzenreiter: Perfekter Gugl-Abschied für den LASK

Es war das letzte Ligaspiel des LASK auf der alten Gugl – nach 68 Jahren verabschiedeten sich die Athletiker als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Mit dem 3:0 (2:0) im Derby gegen die SV Guntamatic Ried nutzten sie den Ausrutscher von Salzburg (0:1 gegen Admira) und zogen vor dem direkten Duell am Sonntag vorbei.

LASK-Trainer Dominik Thalhammer: "Das ist zwar nur eine Momentaufnahme – aber auch ein Statement dafür, was sich die Mannschaft in den vergangenen Monaten erarbeitet hat. Red Bull Salzburg hat einen hohen Level – aber wir nähern uns an."

Die Entscheidung: Johannes Eggesteins Tor zum 2:0 Sekunden vor der Pause. Bild: Hörmandinger

Ganz besonders war der Sieg für Thomas Goiginger. Sein Traumtor zum 1:0 war sein erstes Liga-Tor nach der achtmonatigen Verletzungspause. "Ich kann solche Schlenzer ja nicht so schlecht, habe auch riskiert. Aber dass er so genau passt, war umso schöner. Nach einer so langen Pause ist jedes Tor wichtig. Ich merke natürlich noch immer, dass Dinge, wie die Dribblings, die mich auszeichnen, noch nicht so funktionieren."

Video: LASK an Tabellenspitze

LASK-Kapitän Gernot Trauner hatte in der Abwehr wenig Mühe. "Wir haben den Rieder Plan rasch durchschaut. Sie wollten mit den zwei raschen Stürmern und hohen Bällen rasch hinter unsere Abwehr kommen." Das bestätigte auch Rieds Urgestein Marcel Ziegl: "Wir hatten einen guten Matchplan, konnten ihn aber nicht umsetzen, weil wir die Bälle für die Konter nicht gut gespielt haben. Wir wollten trotz dosiertem Risiko mutig spielen, haben auch wenige Torchancen zugelassen. Natürlich tut eine Derby-Niederlage doppelt weh." Für Trainer Gerald Baumgartner war das Tor zum 0:2 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff die Vorentscheidung. "Bei 0:1 zur Halbzeit hätte es anders ausgesehen. Wir müssen aber auch energischer in die Zweikämpfe gehen." LASK-Trainer Dominik Thalhammer war nur mit der ersten Halbzeit voll zufrieden. "Nach der Pause hat dann der Fokus gefehlt."

Thomas Goiginger (Mitte) Bild: APA

Michorl schied verletzt aus

Das einzig Negative für den LASK: Peter Michorl schied unmittelbar vor der Pause mit einer Muskelblessur aus. Thalhammer: "Er hat ein leichtes Ziehen im Oberschenkel." Damit droht er am Sonntag in Salzburg auszufallen. Der Schock war groß, als der eingewechselte Mamoudou Karamoko vom Platz getragen wurde. "Das könnte etwas Ärgeres sein." (mag/rawa)

