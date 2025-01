Transfer fix: LASK machte mit Talowjerow ein gutes Geschäft

Von seinen bisherigen LASK-Teamkollegen hatte sich Maxym Talowjerow am Dienstag verabschiedet, nun ist sein Transfer offiziell fix: Der 24-Jährige wechselt zu Plymouth Argyle in die zweite englischen Liga.

Zwei Millionen Euro Ablösesumme soll der LASK für den Verteidiger bekommen - ein gutes Geschäft, nicht nur, weil es mehr ist, als die Linzer vor einem Jahr an Slavia Prag bezahlten: Talowjerow war beim den Athletikern nie nachhaltig Stammspieler.

„Wir wollten Maxym Talowjerow die Chance nicht verwehren, sich in England zu beweisen. Er hat sich bei uns immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe nur das Beste. Wir sehen uns auf der Innenverteidigerposition sehr gut aufgestellt, zumal auch unsere jungen Spieler mit starken Spiel- und Trainingsleistungen in der Vorbereitung aufgezeigt haben", sagt LASK-Trainer Markus Schopp.

"Ein Spieler, wie ich ihn mag"

Talowjerow unterschrieb beim Tabellenletzten einen Vertrag bis Sommer 2028. Die Verhandlungen zogen sich in den vergangenen Tagen, Knackpunkt soll eine Ausstiegsmöglichkeit im Falle das Abstiegs gewesen sein. Dem Tabellenletzten fehlen aktuell sieben Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz.

Vor drei Wochen wurde Miron Muslic als Retter engagiert. Der vormalige Ried-Coach hat Talowjerow erst im November live spielen gesehen: Damals war er noch Trainer bei Cercle Brügge und nahm mit den Belgiern in der Conference League beim 0:0 einen Punkt aus Linz mit. Talowjerow wurde beim LASK eingewechselt. "Das ist ein Spieler, wie ich ihn mag", hatte Musilc schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Wechsels erklärt.

Zum Nationalspieler entwickelt

Im Frühjahr 2023 hatte ihn der LASK zum ersten Mal von Slavia Prag ausgeliehen, nach der U21-EM im Sommer 2023 ein zweites Mal, ehe der endgültige Wechsel nach Linz vollzogen wurde. Talowjerow entwickelte sich zum Nationalspieler (bisher sieben Einsätze), er war bei der EM für die Ukraine am Ball und vertrat seine Heimat bei den Olympischen Spielen.

Für den LASK bestritt Talowjerow 67 Pflichtspiele. Das einzige Tor gelang ihm im November 2023 in der Europa League gegen Saint-Gilloise (3:0). Er ist nach Rene Renner (Vertrag aufgelöst), Tomas Galvez (Manchester City, Leihe aufgelöst), Tomas Tavares (Spartak Moskau, Leihe aufgelöst) und Jörg Siebenhandl (Admira Wacker) der fünfte LASK-Abgang im Winter.

Günther Mayrhofer

