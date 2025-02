LASK kickte Blau-Weiß Linz aus den Top Sechs

Es war der beste Auftritt des LASK unter Trainer Markus Schopp – und die Athletiker belohnten sich beim 2:1 (1:0) gegen Rapid mit dem Sprung unter die ersten sechs. Drei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs sind die Schwarz-Weißen in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga. "Es ist gut, wenn wir jetzt drinnen sind", sagte Christoph Lang. Der 23-Jährige, im Herbst noch für Rapid am Ball, brachte den LASK auf den Weg in Richtung Meistergruppe.

"Wir haben gesehen, dass Blau-Weiß verloren hat. Das hat uns in die Karten gespielt", sagte LASK-Torhüter Tobias Lawal über den Motivationsschub. In der ersten Hälfte brauchten die Athletiker Anlaufzeit. Sie liefen den Wienern hinterher – und gingen trotzdem in Führung. Im Mittelkreis spielte Moritz Oswald einen Fehlpass genau in den Lauf seines Ex-Kollegen Lang. Der LASK-Zugang hatte lange Zeit, sich einen Abschluss zu überlegen, und ließ Ersatztorhüter Paul Gartler keine Chance – 1:0 (31.). Die gesperrte Nummer eins Niklas Hedl litt auf der Tribüne mit.

Als Rapid-Reservist hatte Lang im Herbst nicht getroffen. "Es ist ein Supergefühl. Für mich war mein erstes Saisontor eine kleine Befreiung. Das vergangene halbe Jahr war nicht so leicht für mich", sagte Lang. "Es fühlt sich extrem gut an, wenn dir ein Trainer vertraut."

Die Führung verdiente sich der LASK nachträglich. In einem Powerplay nach der Pause vergaben Maximilian Entrup (55., 64.), Samuel Adeniran (56., 63.), Christoph Lang (57.) und Ivan Ljubic (61.) Top-Chancen auf das 2:0. Dann suchte sich George Bello einen guten Zeitpunkt für seinen ersten Bundesliga-Treffer aus: Nach einem Eckball fiel dem US-Amerikaner der Ball vor die Beine, der Abschluss landete im rechten Kreuzeck – ein Traumtor (78.).

Bellos 2:0 – ein Schuss wie ein Strich Bild: APA/EXPA/UWE WINTER

"Ich spiele jetzt seit zwei Jahren mit ihm zusammen. Ich habe noch nie so einen Schuss von ihm gesehen, auch im Training nicht", erzählte LASK-Torhüter Lawal nach dem Schlusspfiff mit einem Siegerlächeln. Dieses verhinderte auch der erste Bundesliga-Gegentreffer des Jahres durch Andrija Radulovic (90.) nicht, weil ihn Rapid kein zweites Mal überwinden konnte. Davor hatte er mehrmals die Null festhalten müssen – den Schuss von Matthias Seidl lenkte er an die Stange (73.).

Cisse beim Debüt fehlerlos

Dass neben dem verletzten Robert Zulj auch Kapitän und Abwehrchef Philipp Ziereis krank ausgefallen war, wurde mit viel Solidarität kompensiert. Hrvoje Smolcic übernahm Verantwortung in der Abwehr und führte Ziereis-Vertreter Modou Keba Cisse neben ihm. Der 19-Jährige aus dem Senegal gab ein fehlerloses Bundesliga-Debüt.

Cisse half mit, den schlechtesten Frühjahrsstart Rapids in der Bundesliga-Geschichte zu besiegeln: Noch nie haben die Wiener die ersten drei Partien des Jahres verloren. Nun liegen sie nur noch drei Punkte vor dem LASK – und würden bei Punktgleichheit wegen des verlorenen direkten Duells (1:1, 1:2) hinter die Athletiker gereiht werden. Gegen Blau-Weiß Linz hat Rapid beide Spiele verloren.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

