Ist der LASK gut genug, um Salzburgs Fehler zu nutzen?

Salzburg ging in der Fußball-Champions-League schwer k. o. Am Sonntag kann der LASK Österreichs Vizemeister im Cup-Viertelfinale den nächsten Tiefschlag versetzen (18.15 Uhr, ORF 1). Die Athletiker bekamen genug Beispiele, wo der Gegner verwundbar ist.

„Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angelangt“, sagte Salzburgs Trainer Thomas Letsch nach dem 1:4 gegen Atletico Madrid. 27 Gegentore kassierte sein Team in acht Partien, bei keinem Champions-League-Teilnehmer waren es mehr. Viele davon entstanden nach dem gleichen Muster: Nach Ballverlusten fehlt die Struktur beim Verteidigen. Das hat sich auch beim Wechsel von Pep Lijnders zu Letsch nicht wesentlich geändert. Für Atletico nutzten die Weltmeister Julian Alvarez und Antoine Griezmann die Schwächen, eine Woche davor gegen Real Madrid (1:5) waren es unter anderem Kylian Mbappe und Vinicius Junior. Reicht auch die Qualität des LASK, daraus Kapital zu schlagen?

Dass Salzburg bereits zwei Pflichtspiele in den Beinen hat, auch wenn jeweils klar die Grenzen aufgezeigt wurden, wertet Letsch als Vorteil gegenüber dem LASK. Der Deutsche schloss aber eine Warnung an. „Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, zu sagen, da kommen jetzt andere Gegner auf uns zu in Österreich. Ich hoffe, dass die Sinne bei allen geschärft sind“, erklärte der 56-Jährige. „Wir dürfen uns diese Fehler nicht erlauben – das darfst du in der Liga und im Cup übrigens auch nicht.“ Bereits am Freitag kicken Stripfing und Hartberg das Viertelfinale an (18 Uhr, ORF Sport+), danach ermitteln Wolfsberg und Bregenz einen Viertelfinalisten (20.30 Uhr, ORF Sport+).

Wer wird LASK-Kapitän?

Wer beim LASK als Kapitän den Kurs ins Halbfinale setzt, ist noch offen, nachdem Schopp zum Start der Vorbereitung Robert Zulj absetzte. Die Maßnahme war in erster Linie eine Aufforderung an andere Spieler, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht mehr hinter dem Routinier zu verstecken. Zum anderen kann sich Zulj ganz darauf konzentrieren, Spiele zugunsten des LASK zu entscheiden.

Bei Salzburg gibt Letsch am Samstag die Antwort auf die Torhüter- und damit gleichzeitig die Kapitänsfrage: Alexander Schlager patzte gegen Atletico Madrid ebenso wie davor Janis Blaswich gegen Real Madrid. Von Bord dürfte Stefan Bajcetic gehen: Die Leihe von Liverpool wird aufgelöst, der 20-jährige Spanier wird an Las Palmas weiterverliehen. Kamil Piatkowski verhandelt über einen Wechsel in die Türkei.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

