"Der LASK ist eine Top-Sechs-Mannschaft, Blau-Weiß Linz nicht"

Da waren es nur noch zwei: In den letzten beiden Runden duellieren sich der LASK und Blau-Weiß Linz um einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Nur noch theoretisch ist Rapid in Gefahr, in die Qualifikationsgruppe zu rutschen, nur mit viel Optimismus kann bei Hartberg noch Top-Sechs-Hoffnung aufkommen. Es läuft darauf hinaus, dass nach der 22. Runde der Trennungsstrich zwischen den Linzer Klubs verläuft.