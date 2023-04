Liveticker: Kickt die Austria den LASK aus den Top 3?

Die Wiener Austria empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) zum Auftakt der Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga den LASK. Die Linzer verteidigen in der Generali Arena Rang drei, der Vorsprung auf die "Veilchen" ist durch die Punkteteilung aber auf drei Zähler geschrumpft. Mit einem Heimsieg könnte sich die Elf von Coach Michael Wimmer in die Top 3 schieben, vorausgesetzt Rapid gewinnt nicht in Graz. Zuletzt blieb die Austria aber sieben Mal in Folge daheim gegen den LASK sieglos.

LASK-Coach Didi Kühbauer erwartet in Wien eine "intensive und enge Partie. Da gilt es für uns, ab der ersten Minute präsent zu sein und nicht nur den Stärken der Austria etwas entgegenzustellen, sondern vor allem auch unsere eigenen Fähigkeiten auf den Platz zu bringen." Verzichten muss der LASK-Trainer neben einigen Langzeitverletzten auch auf die angeschlagenen Philipp Wiesinger und Thomas Goiginger.

Austria Wien gegen den LASK - Das Match im Liveticker:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.