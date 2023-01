LASK-Trainer Kühbauer: "Es freut mich, wie gut die Burschen mitziehen"

LASK-Spieler Filip Stojkovic bekam gestern beim Trainingslager in Belek ein ungewöhnliches Geschenk anlässlich seines 30. Geburtstags: Der Verteidiger stellte sich im Spielerkreis in die Mitte. Es gab kein Geburtsständchen, sondern ein Geburtstagsschießen. Jeder Spieler schnappte sich einen Ball, und versuchte den Jubilar zu treffen, Stojkovic hingegen versuchte, so gut wie möglich auszuweichen. Das gelang nicht immer...

Der freie Nachmittag war danach eine Zugabe, die Trainer Dietmar Kühbauer nach den ersten Tagen in der Türkei ohne schlechtes Gewissen geben konnte. "Es freut mich zu sehen, wie gut die Burschen mitziehen." Die Freizeit verbrachten Peter Michorl, Sascha Horvath, Marvin Potzmann und Florian Flecker bei Sonnenschein und 20 Grad am Meer. Alexander Schlager, Philipp Ziereis und Rene Renner drehten auf dem Golfplatz des Hotels Kaya Palazzo eine Runde, Thomas Goiginger und Philipp Wiesinger feilten auf der Driving Range an ihrem Schwung. Efthymios Koulouris und Marin Ljubicic hatten am Samstag Zielsicherheit bei ihren Toren beim 2:1 gegen Sanfrecce Hiroshima bewiesen. Zugang Moses Usur gab im Test gegen den japanischen Erstligisten, der über zwei Mal 60 Minuten ausgetragen wurde, in der letzten halben Stunde sein Debüt für den LASK. Kühbauer war mit der Leistung seines Teams zufrieden.

Marcel Ziegl Bild: Scharinger / Schröckelsberger

Offene Positionen bei Ried

Bei der SV Guntamatic Ried gab Trainer Christian Heinle Samstagnachmittag frei. Während das Betreuerteam den Abend in einem Fischrestaurant verbrachte, nutzte ein Teil der Profis die Zeit im Hotel-Wellnessbereich, andere besuchten "Land of Legends", einen Vergnügungspark in der Nähe.

Gestern Nachmittag wurden Standardsituationen trainiert, heute will Heinle gegen den slowenischen Erstligisten Mura (13 Uhr) Fortschritte im Umschaltspiel sehen. Roko Jurisic soll nach den 30 Debüt-Minuten am Freitag gegen Novi Pozor (0:0) eine Stunde absolvieren, bei Marcel Ziegl könnte sich ein Kurzeinsatz ausgehen. Der 30-Jährige stieg gestern voll in das Training ein. Der Kampf um die Plätze ist entbrannt: "Einige Positionen sind offen", sagte Heinle. Vor der Abreise am Dienstag steht heute beim Mannschaftsabend der Spaß im Vordergrund: Das Trainerteam hat sich ein Quiz überlegt.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport

