Bis zu 25.000 Autos pro Tag rollen durch Innviertler Ort Weng

Blitzendes Blech, so weit das Auge von Elling Richtung Braunau reicht. Dass sich an einem Mittwochnachmittag vorm Zwickeltag eine Verkehrslawine durch die enge Wenger Ortschaft wälzt, war voraussehbar. An Reisewochenenden sind Spitzen mit 25.000 Fahrzeugen pro Tag keine Ausnahme. Der Verkehr auf der B 148 nimmt kontinuierlich zu, vor drei Jahren ist er explodiert. Seit der Verlängerung der deutschen A 94 bis Marktl rollt der Autobahnverkehr mitten durch die kleine Ortschaft.