Hochwasser in Oberösterreich: "Donau wird heute Abend Warngrenzen überschreiten"

Aufgrund der intensiven Regenfälle in Bayern haben auch die Einsatzkräfte in Oberösterreich präventiv Vorkehrungen laut Notfallplan Donauhochwasser getroffen. In den kommenden Stunden werden die Abflüsse des Inn ansteigen - und damit auch der Pegel der Donau. "Morgen am späten Nachmittag wird vermutlich der Scheitel erreicht sein", sagt Thomas Auer des Hydrographischen Dienstes. In Linz wird dieser bei 630 Zentimeter liegen - bei dieser Höhe könne es sein, dass das Urfahraner Marktgelände überströmt wird.

Heute Abend werde die Donau voraussichtlich die Warngrenzen überschreiten. "Das ist eine Information für die Einsatzleitungen vor Ort, die dann ihre Pläne haben, was zu tun ist", sagt Auer. Die Vorwarnung wird in Linz im Bereich des Jahrmarktgeländes bei einem Pegelstand von 550 Zentimeter gegeben, die Alarmstufe 1 bei 650 Zentimeter. Der Höchststand im Juni 2013 betrug 927 Zentimeter. Ab Dienstagabend könnte es sein, dass die Pegel der Flüsse wieder sinken. "Das kommt aber auf die Wetterlage an, wir müssen schauen, wie sich der Stand der bayrischen Donau weiter entwickelt. Das ist noch ein wenig unsicher."

So wird das Wetter

Heute, Montag, werde es am Nachmittag in Oberösterreich vermehrt regnen, sagt Alexander Ohms der Geosphere Austria. Verantwortlich dafür ist ein Tief aus Oberitalien, das aus dem Süden über Oberösterreich zieht. Vor allem am Abend und in der kommenden Nacht könne es in vielen Teilen des Landes auch kräftige Schauer geben. Punktuell bestehe ein Starkregenrisiko: "Vor allem im Innviertel und Salzkammergut kann es gut sein, dass in einer Stunde 20 bis 30 Liter Regen fallen. Dann können kleinere Gewässer über die Ufer treten." Weil der Boden gesättigt ist, schwellen Bäche schnell an - sobald die Schauer vorbei sind, aber auch schnell wieder ab. Ab morgen rechnet der Meteorologe mit ruhigeren Verhältnissen.

Mehr lesen: Hochwasserlage in Süddeutschland weiter angespannt

Am Mittwoch könne es wieder zu punktuellen Schauern und Gewittern kommen, vor allem im südlichen Bergland. "Aber nicht in den Ausmaßen wie jetzt", beruhigt Ohms. Im Flachland werde es auch trockene Tage geben. Die Großwetterlage bleibt unbeständig: "Es ist sehr viel Feuchtigkeit vorhanden, die verdunstet. Dadurch bilden sich Quellwolken und Schauer." Die Temperaturen steigen wieder, morgen Nachmittag rechnet der Meteorologe mit bis zu 24 Grad, bis Freitag sind auch Höchsttemperaturen bis 27 Grad möglich. "Es geht in die sommerliche Richtung, mit der Einschränkung, dass es im Bergland nicht beständig ist."

