Hochwasser: Halteverbot am Urfahrmarktgelände, mehrere Straßen gesperrt

Oberösterreich ist in Hochwasser-Alarmbereitschaft: Die Pegelstände erreichten nach ergiebigen Niederschlägen zum Teil ihre Warngrenzen. Weil der Pegel der Donau durch ein so genanntes "Transithochwasser" aus Bayern und dem Westen Österreichs in den nächsten Tagen weiter steigen könnte, wurde ein Halteverbot am Urfahrmarktgelände ausgerufen. Die Besitzer der dort noch abgestellten Autos werden aufgerufen, diese umgehend wegzufahren. Die Polizei kontaktiert die Zulassungsbesitzer, so die Stadt Linz in einer Aussendung.

Straßen gesperrt

Wie berichtet, wurde bereits am Samstag vorsorglich die Phase 1 des Hochwasserschutzes in Alturfahr-West aufgebaut. Die Flußgasse (ausgenommen Zufahrt Neues Rathaus), die Durchfahrt AEC und die Zufahrt zum Urfahraner Jahrmarktgelände im Bereich Wildbergstraße, Schulstraße und Ars-Electronica-Straße wurden gesperrt. Die Lage werde laufend beobachtet. Die Stadt sei im ständigen Kontakt mit den Wetterdiensten und den zuständigen Stellen des Landes.

