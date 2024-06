Hochwasser: Leichte Entwarnung in Oberösterreich

Die Prognosen haben sich bewahrheitet: Große Hochwasserschäden blieben in Oberösterreich im Gegensatz zu Bayern aus. Im Laufe der Nacht haben Inn und Salzach ihre Spitzen erreicht, am Sonntagmorgen meldet der Hydrografische Dienst gleichbleibende bis leicht sinkende Tendenzen für diese beiden Flüsse.

"Die bayerische Donau bringt noch ansteigende Tendenzen und Wasserstände, das wird in den nächsten Tagen so bleiben. Für heute aber gibt es laut Prognosen erst einmal Entwarnung, da auch wenig Niederschlag erwartet wird. Wir erwarten noch eine Welle bis zur Wochenmitte, ein so genanntes Transithochwasser", sagt Christian Wakolbinger vom Hydrografische Dienst. Große Schäden dürften aber auch hier aus heutiger Sicht ausbleiben. "Alles weitere hängt am Niederschlag", betont Wakolbinger.

Mobiler Hochwasserschutz aufgebaut

Aufgrund einzelner gewittriger Niederschläge kann es am Sonntag auch in Oberösterreich zu kleinräumigen Überflutungen kommen. In Linz wurde am Samstagvormittag in Alturfahr bereits der erste Teil des mobilen Hochwasserschutzes vorsorglich aufgebaut. Am Sonntagvormittag betrug der Pegelstand 5,18 Meter.

Zur Einordnung: Ab einem Pegel von 6,80 Metern würde die Donau im Bereich Alturfahr-West und beim Jahrmarktgelände über die Ufer treten. Anfang der Woche lag der Wasserstand bei gut 400 Zentimetern, Voralarm wird bei 550 Zentimetern ausgegeben, der Höchststand im Juni 2013 betrug 927 Zentimeter.

Für Schärding wurde in der Nacht ein Anstieg auf über fünf Meter erwartet, weshalb die Innlände gesperrt wurde und mit den mobilen Hochwasserverschlüssen die Tore in die Altstadt geschlossen wurden. Am Sonntag (8 Uhr) wurde vom Hydografischen Dienst für den Inn ein Pegelstand von 4,71 Metern ausgewiesen.

