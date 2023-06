Podcast: Land Unter - Das Hochwasser 2013

400 Liter Regen pro Quadratmeter - also ein Drittel der Jahresniederschlagsmenge, etliche Rekordpegelstände der Donau, 228 betroffene Gemeinden, davon 22 in unvorstellbarem Ausmaß, das sind nur einige der Zahlen, die diese Katastrophe zusammenfassen. Auf die drei Tage im Juni 2013 und ihre Folgen blicken die OÖN in dieser Podcast-Reihe zurück.

Der erste Teil: Das Hochwasser 2013

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online-Redaktion Barbara Eidenberger

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

